Capienza confermata per soli 100 spettatori al ‘Vito Tomeo’ di San Salvo.

Fari puntati sull’impianto sportivo di via Stingi, dopo le polemiche degli ultimi giorni.

“L’Asd San Salvo Calcio – si legge in una nota della società biancazzurra – a seguito dell’incontro con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine avvenuto nella mattinata del 31 gennaio comunica che le partite casalinghe continueranno ad essere disputate al comunale ‘Vito Tomeo’ (ex Stingi) con la capienza massima di 100 spettatori in quanto siamo stati ‘richiamati’ al rispetto delle regole per la sicurezza di tutti…!

I ragazzi che fanno parte del tifo organizzato (che noi non ‘fomentiamo’ ma con cui dialoghiamo e ci confrontiamo), anche in possesso di abbonamento, rinunceranno all’ingresso per seguire ed incitare la squadra dall’esterno della struttura (come accaduto in occasione dell’ultima partita giocata contro la Pro Vasto, ndr.) e permettere l’entrata ad altri appassionati, famiglie e bambini“.

Viene infine comunicato che in vista della prossima partita casalinga della squadra di mister Gianpietro Precali, in programma domenica 9 febbraio alle ore 15 contro il Sambuceto, verrà effettuata la prevendita dei biglietti sabato 8 dalle ore 17 alle ore 18:30 nella sede sociale in via Roma 48.