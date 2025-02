L’Università "d’Annunzio” alla X edizione del salone dello studente di Tirana

L’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara parteciperà con un proprio stand istituzionale alla decima edizione del salone dello studente “Studiare in Italia” a Tirana che si terrà nelle giornate di venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo.

Nello stand Ud’A saranno a disposizione degli studenti guide e materiale informativo sui corsi di studio che compongono l’offerta formativa dell’Ateneo e sui servizi offerti a studentesse e studenti.

Il salone “Studiare in Italia” di Tirana, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, mira a promuovere e sostenere il sistema accademico italiano in Albania, dove l’italiano continua a essere molto diffuso e le università italiane risultano ancora preferite per vicinanza geografica, legami storici, economici, linguistici, culturali.