Erosione a Vignola di Vasto, il Tar respinge l’istanza di sospensiva del Comitato 'Litorale Vivo'

Il Comune di Vasto, attraverso una nota, esprime soddisfazione per la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal comitato “Litorale Vivo” contro l’intervento di difesa dall’erosione costiera a Vignola. L'ordinanza, emessa il 7 febbraio 2025, stabilisce che non ci sono i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato dal comitato di surfisti.

«L’intervento di difesa dall’erosione costiera a Vignola – rimarca il sindaco Francesco Menna - è essenziale per la sicurezza del nostro litorale. L’opera è stata progettata per proteggere l’ambiente costiero dai danni provocati dall’erosione. Un fenomeno che se non contrastato ha conseguenze devastanti. Abbiamo agito nel pieno rispetto delle regole e abbiamo pubblicato la valutazione d’incidenza ambientale invitando la cittadinanza a presentare osservazioni. L’Amministrazione comunale va avanti e resta convinta della validità e della compatibilità del progetto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Ringrazio, infine, la nostra Avvocatura comunale».

«Accogliamo con favore – aggiunge l’assessore con delega all’Avvocatura comunale Carlo Della Penna - la decisione del Tar, che ha respinto la richiesta di sospensiva, confermando la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. L’intervento contro l’erosione a Vignola è stato pianificato con rigore tecnico e giuridico, e la nostra Avvocatura ha lavorato con impegno per difendere un progetto fondamentale per la sicurezza del nostro litorale e la tutela dell’ambiente».