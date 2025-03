Spunti di riflessione e grande partecipazione per il convegno "Le finestre sulla nostra storia"

Grande partecipazione e tanti spunti di riflessione ieri a San Salvo al convegno "Le finestre sulla nostra storia" tenuto alla Porta della Terra e organizzato dall’associazione Il Bosco e la Bandiera.

Dopo l'introduzione di Gabriele Marchese, Presidente dell’associazione, vi sono stati i saluti della delegata alla cultura del comune di San Salvo Maria Travaglini e di Nicola Valentini, Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno.

È seguito il confronto condotto dalla Prof.ssa Maria Iole Monaco al quale hanno partecipato l'archeologo Davide Aquilano, la funzionaria della Soprintendenza Amalia Faustoferri e gli storici Giovanni Artese e Costantino Felice.

Nel corso del dibattito si è ripercorso la storia di San Salvo, dalle origini alle guerre, passando per le lotte contadine e la cooperazione, per arrivare al ritrovamento del metano e al successivo processo di industrializzazione che ha cambiato il volto alla nostra città e più in generale al nostro territorio.

Nel corso della discussione è emersa la necessità di fare ulteriori ricerche e approfondimenti sia sulle nostre origini che sui processi che hanno portato alle grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali a San Salvo.

Il convegno è stato aperto dalle note di "Sandsalv belle" e dalla canzone "Sopra na cullin" per essere concluso dall'inno della lotta del Bosco Motticce, eseguite da Fernando Sparvieri, Ivo Balduzzi ed Ergilio Monaco.



Associazione Il Bosco e la Bandiera