Grande partecipazione alle "Giornate FAI di Primavera" a Casalbordino

La forte pioggia di questa mattina poteva rappresentare un ostacolo per la prima mattinata delle “Giornate di Primavera” del FAI a Casalbordino. Invece non è stato così, la forza della cultura, della bellezza dell'arte e della storia ha vinto sul freddo e su Giove Pluvio. Tantissimi hanno affollato i luoghi dei sette percorsi che coinvolgono tutto il paese permettendo di conoscere palazzi che non sono normalmente aperti al pubblico.

A metà mattinata grandissima è stata la partecipazione e all'ingresso di ogni percorso c'è stata una grande folla di persone pronte a partecipare.

Ad ora di pranzo il sole è tornato, il freddo non ha abbandonato Casalbordino ma i tiepidi raggi di sole hanno portato ad un cambio meteorologico che si spera possa incentivare ancor di più la partecipazione nel pomeriggio di oggi e durante tutta la giornata di domani.

Coinvolte nell'organizzazione delle “Giornate di Primavera”, organizzate dal FAI con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la Pro Loco, le associazioni culturali La Fenice, MeD e Nuovo Umanesimo, la Croce Rossa e la Protezione Civile “Madonna dell'Assunta”.

Questo l’elenco dei sette percorsi culturali proposti dalla Delegazione FAI di Vasto con i relativi orari.

1.La Madonna dei Miracoli: storia, arte e devozione popolare

ORARIO CONTINUATO: 9.30 - 18.00 (ultima visita)

2. Biblioteca benedettina: visita esclusiva alla sezione antica

Riservata agli ISCRITTI FAI

ORARIO CONTINUATO: 10.00 - 18.00 (ultima visita)

3. Villa Lanza

ORARIO CONTINUATO: 10.30 - 16.30 (ultima visita)

4. Percorso storico-architettonico nel borgo antico

ORARIO CONTINUATO: 9.30 - 18.00 (ultima visita)

5. Palazzo Magnarapa

Visite: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.30 (ultima visita)

6. Palazzo Donato Tiberio: memorie di un medico di famiglia

Visite: 10.00 -13.00 / 14.30 -18:00 (ultima visita)

7. Palazzo De Arcangelis

ORARIO CONTINUATO: 10.00 – 18.00 (ultima visita)

Per informazioni più dettagliate sulle aperture della Delegazione FAI di Vasto:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-

aperti/?search=Casalbordino