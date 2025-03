In cammino per donare pigiamini colorati all’oncologia pediatrica

Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15 (ritrovo alle 14.30) in piazza Rossetti a Vasto per una camminata metabolica e lo yoga con i bambini ricoverati in oncologia pediatrica. Un pomeriggio di sport, di incontro collettivo con nel cuore i bambini più fragili, raggi di sole per donare la luce a chi vive momenti bui. L’evento è organizzato nell’ambito del “Marzo Rosa” dall’associazione Habibi Art Design con Matteo Gherardi e Serena Cirone, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e il patrocinio del Comune di Vasto.

«Habibi è una Associazione di Promozione Sociale con sede a Vasto che ha diversi progetti a favore di donne con tumore al seno e bambini oncoematologici – riporta l’Amministrazione Comunale - il fine dell’iniziativa di domenica 23 è avviare una raccolta fondi per sostenere il progetto “Pigiamini” ed acquistare pigiami di varie taglie stampati con varie forme in bianco e nero, di colori per tessuti lavabili, da donare a diversi ai reparti di Oncologia pediatrica».

«Questa iniziativa inserita nell’ambito delle attività di Marzo Rosa promosso dall’Associazione Habibi vuole essere un ulteriore occasione per sostenere l’importanza della prevenzione contro i tumori e soprattutto sostenere i bambini che affrontano la malattia» sottolineano l’assessora alle politiche sociali Anna Bosco e il sindaco Francesco Menna.

«Indossare il sorriso, la voglia di vita e portare una bottiglietta d’acqua, un telo e abbigliamento comodo – riporta l’associazione Habibi – le cuffie e due ore di leggerezza te le diamo noi».

«L'intero ricavato (per la partecipazione il contributo è di quindici euro) verrà devoluto al progetto “Pigiamini Habibi”, pigiami a stampa accompagnati da colori lavabili per colorare quei momenti bui in degenza ospedaliera, tutte le volte che viene lavato torna nuovo pronto per essere colorato di nuovo» racconta l’associazione.

«La camminata metabolica è un tipo di camminata che attraverso una specifica tecnica va a stimolare, sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la micro circolazione. La voce del coach vi guiderà durante tutto l’allenamento attraverso apposite cuffie wireless, per una corretta e precisa esecuzione degli esercizi – racconta Habibi Art Design - lo yoga una forma di esercizio fisico basato sull'assunzione di alcune posture specifiche, dette “asana”. Consapevolezza, equilibrio e concentrazione sono i tre fondamenti su cui si basa questa affascinante pratica».