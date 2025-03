Tre associazioni unite per il "Cupello Boxing Day"

Dopo mesi di programmazione, seguita da una scrupolosa organizzazione, grazie all’impegno comune di tre associazioni “Aggregamenti” e le due associazioni sportive “ASD Vasto Ring” e “ASD Circolo Tennis Cupello”, con immenso piacere, i principali organizzatori, Marco Antenucci e Stefano Ramundo, annunciano la seconda edizione della “Cupello Boxing Day” che si terrà il 12 aprile presso il Palasport di Cupello.

Evento che ha visto la sua nascita ad aprile 2024 con la presenza di oltre 500 spettatori, con l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione allo sport e soprattutto alla boxe in cui forza, disciplina, concentrazione e passione aiutano a fortificare il senso di rispetto e di amicizia.

Questa seconda edizione sarà ancora più entusiasmante, abbiamo voluto fortemente la presenza di un match event internazionale di grande spessore che vedrà partecipe il due volte campione italiano nella categoria superleggeri Stefano Ramundo. Non solo, abbiamo arricchito l’evento di spazi dedicati alla promozione di sport di difesa personale e tante altre novità che non vediamo l’ora di farvi conoscere. Non ci resta che ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e darci da fare per offrirvi un grande spettacolo. Dichiara l’organizzatore nonché promoter dell’evento Marco Antenucci.

L’ASD Vasto Ring ha compiuto qualche giorno fa 10 anni di presenza sul territorio, abbiamo creato una grande famiglia che ama lo sport ma soprattutto la BOXE, la nostra mission e quella di aiutare i ragazzi a crescere con sani principi e nel rispetto degli altri aiutandoli in una crescita personale che non ha eguali. Per questo riteniamo che eventi di promozione di tale caratura sono indispensabili sul nostro territorio affinché tutti, dai più piccoli ai più grandi, si possano innamorare dello sport in generale, migliorare la loro autostima e trovare uno spazio sano e accogliente. Dichiara l’organizzatore nonché fondatore della ASD Vasto Ring Stefano Ramundo.

Tante saranno le presenze all’evento, nel mondo della boxe la ASD Vasto RING dei maestri Stefano Ramundo e Maurizio Pandolfi, la SSD GOTHA del maestro Davide Di Meo, la PUGILISTICA DI GIACOMO con il maestro Lorenzo Di Giacomo e Loredana Nappo, la PUGILISTICA ROSETANA del maestro Luciano Caioni, la MAJESTIC HEALTH CLUB del maestro Sandro Mangifesta, la ASD IVANKO BOXING TEAM del maestro Ivano Di Giamberardino, la ASD PUGILISTICA GUARDIAGRELE del maestro William Di Crescenzo, la CAP BOXING TEAM del maestro Flavio Cappellone, in tutti gli altri sport di difesa personale, tra le tante, il MUAY THAI con la palestra “ASD OFFICINA 84” del maestro Ivan Siviero, il WINGTSUN con la palestra AWTA del maestro Vitale Stanisci.

Tra i pugili presenti e in gara anche i Cupellesi Amedeo Maurizio che ha disputato l’incontro pro nella precedente edizione aggiudicandosi una meritata vittoria dedicata alla memoria del padre Rocco Maurizio, e l’emergente Samuel Antenucci a portare la bandiera cupellese sul ring. Non mancheranno gli ormai affermati BOXER Francesco Tinari e Carmine Marchesani della ASD Vasto Ring.

Da ieri sono aperte le prevendite su CiaoTicket per l’evento principale raggiungibile al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/cupello-boxing-day

Biglietto in vendita ad un prezzo accessibile per tutti ma necessario per garantire la riuscita dell’evento e sostenere le spese, biglietto d’ingresso che non interesserà i ragazzi fino ad i 14 anni di età a cui è rivolto in nostro caloroso e forte invito. Vogliamo farli innamorare e tenerli lontani dalle strade dichiarano gli organizzatori.