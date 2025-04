Chiara Camilla Di Pietro del 'Pantini Pudente' di Vasto prima al Campionato nazionale delle Lingue

Grandissimo orgoglio al Polo liceale Pantini Pudente di Vasto per il primo posto di Chiara Camilla Di Pietro al Campionato Nazionale delle Lingue.

L'evento - si legge in una nota dell'istituzione scolastica vastese -, organizzato dall'Università di Urbino, ha visto la partecipazione di trentamila studenti da tutta Italia che si sono confrontati in diverse lingue straniere.

A classificarsi al primo posto nella competizione nazionale, nella sezione di lingua francese, è stata la studentessa Chiara Camilla Di Pietro che frequenta l'ultimo anno del Liceo Linguistico.

Grandissima soddisfazione anche per la sua docente di francese Maria Digregorio, per la professoressa Antonietta Rossi Finarelli, che ha accompagnato la studentessa nell'avventura delle finali, e per la dirigente scolastica Anna Orsatti che ha sostenuto e incoraggiato il percorso di Chiara Camilla dall'inizio della competizione fino alla premiazione finale.

Fonte e foto: Polo liceale “Pantini Pudente”