Ultime due date imperdibili per "La Bella e la Bestia - Il Musical" di Orizzonte Teatro

Dopo un successo clamoroso con 5 repliche e ben 3 sold out, la Compagnia Orizzonte Teatro è pronta a farvi sognare ancora con le ultime due date de "La Bella e la Bestia - Il Musical": L'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 aprile al Politeama Ruzzi di Vasto!

Un decennale di successi, emozioni e passione per il teatro che culmina in questa versione rinnovata e spettacolare del loro primo spettacolo. Costumi mozzafiato, scenografie incantevoli e un cast ricco di energia vi accompagneranno in un viaggio emozionante attraverso la magia di questa favola senza tempo. Ogni anno, Orizzonte Teatro ha lavorato per migliorare e innovare, e questa edizione è un vero e proprio trionfo di emozioni, con sorprese per chi ha già visto lo spettacolo anni fa.

I biglietti sono quasi esauriti, quindi non perdete l’opportunità di vivere una serata unica con i vostri personaggi preferiti. Belle, la Bestia, Gaston e tutti gli altri vi aspettano per un'esperienza che vi farà cantare, emozionare e, soprattutto, sognare!

5 e 6 aprile – Prenotate subito il vostro posto, i biglietti stanno andando a ruba!

Il link per l'acquisto online è disponibile sulle pagine social della Compagnia, o presso i punti prevendita.

Per tutte le info contatta il 346-5737129

Orizzonte Teatro