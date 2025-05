'Il Maggio dei Libri', appuntamenti del Centro culturale 'Aldo Moro'

“Il Maggio dei Libri”: gli appuntamenti del Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo.

Iniziative valide per ragazzi, bambini e adulti. Saranno momenti di interazione, confronto, partecipazione, inclusione.

Sono in programma i seguenti eventi:

Poetry Slam | Giovedì 15.05.2025 | H. 19.00

Biblioteca comunale “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato”.

È possibile guardare o partecipare a una forma di poesia energica ed interattiva che affronta temi sociali, tramite la condivisione poetica di esperienze ed emozioni personali.

Letture itineranti lungo la Costa dei Trabocchi | Venerdì 16.05.2025 | H. 10.00 – 13.00

Costa dei Trabocchi

Guerilla Reading | Sabato 17.05.2025 | H. 10.00 -11.00

Mercato di S. Chiara - Vasto

Performance d’arte pubblica che porta poesia e narrativa in uno spazio pubblico non convenzionale (mercato rionale), con l’obiettivo di coinvolgere le persone in modi inaspettati.

Biblioteca comunale “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” Centro Culturale “Aldo Moro”: Giovanni Impastato presenta il libro “Resistere a Mafiopoli: come non cedere alla paura”

Sabato 17.05.2025 | H. 18.00.

Evento realizzato in continuità con il percorso di educazione alla legalità “I Fiori della memoria” promosso dalla Compagnia dei Merli Bianchi, da Casa Memoria e dal Centro Culturale Aldo Moro.

Maratona di lettura | Domenica 18.05.2025 | H. 15.30 – 20.30

Pescara- Auditorium Cerulli

Iniziativa condotta nell’ambito del progetto DNA Giovani - Detonatori Nuove Azioni Giovani , realizzato da Città di San Salvo (Assessorato alla Cultura Maria Travaglini), con il contributo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Giovani e Servizio Civile, nell’ambito dell’Avviso Giovani in Biblioteca.