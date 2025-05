Pump track a San Salvo Marina, buoni riscontri per l'"Open Day"

Momenti di spensieratezza e divertimento all’aria aperta per il via ufficiale al nuovo Pump track di San Salvo Marina, allestito nel Parco Sardegna del quartiere Icea.

Ottimi i riscontri per l’Open Day Mtb School che ha messo in luce l'opportunità offerta dalla pista, un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese appositamente progettato per essere percorso senza pedalare, ma semplicemente "pompando", generando cioè slancio attraverso i movimenti in su e in giù del corpo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Salvo. La parte organizzativa è stata curata anche dalla DMC Costa dei Trabocchi.

Tra i presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, il vice sindaco Eugenio Spadano, gli assessori Elisa Marinelli, Carla Esposito e Tony Faga, il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca e il consigliere comunale delegato allo Sport Roberto Rossi.

Chi vuole vedere, provare e conoscere questo sport e passatempo può chiamare il numero 375-8139900 .