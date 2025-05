'Giornata della Legalità', pensilina dedicata a Rita Atria a Vasto

In occasione della Giornata della Legalità, nella mattinata di venerdì 23 maggio è stata inaugurata una pensilina dedicata a Rita Atria, giovane testimone di giustizia, simbolo del coraggio civile e della lotta alla mafia. L’iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Istruzione insieme al Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’, rientra nel progetto “Raccontare l’impegno civile” realizzato nell'ambito della formazione delle docenti con l'Associazione Libera contro le mafie.

L'inaugurazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro alla stele dedicata alle vittime delle mafie collocata al Parco Falcone e Borsellino nel Quartiere San Paolo. A seguire un flash mob sulle note di “Cento passi” dei Modena City Ramblers e alcuni interventi delle studentesse e degli studenti.

L’opera è stata realizzata dalle alunne del Liceo Artistico con la guida delle professoresse Alessandra Minerva e Angela Ruberto e prende forma sui pannelli della pensilina dell’autobus nei pressi della Villa, luogo simbolico della nostra città intitolato a due figure cardine della lotta alla criminalità organizzata.

«La scelta di ricordare Rita Atria - dichiara il sindaco, Francesco Menna - giovane donna che ebbe il coraggio di denunciare i legami mafiosi della sua famiglia e che, dopo la morte del giudice Paolo Borsellino, si tolse la vita, intende sensibilizzare l’intera comunità, e in particolare le nuove generazioni, sull’importanza della memoria e dell’impegno civile».

«In questi anni abbiamo voluto lasciare una traccia concreta e visibile del nostro impegno per la legalità - dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci - attraverso i volti e le storie di chi ha sacrificato la propria vita per contrastare la mafia. Le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico, con grande sensibilità e talento, hanno trasformato l’arte in uno strumento di memoria e denuncia. Rita Atria è un esempio altissimo di coraggio e di giustizia. Con questa opera vogliamo dire che non dimenticheremo mai il suo sacrificio e continueremo sempre a coltivare la grande speranza per un futuro libero dalle mafie. Ringrazio tutte e tutti per lo straordinario lavoro svolto».

«L'inaugurazione della pensilina dedicata alla figura di Rita Atria, si inserisce -spiega la dirigente scolastica del ‘Pantini-Pudente’, Anna Orsatti - all'interno del percorso di cittadinanza attiva che ha coinvolto docenti e studenti del polo liceale, insieme all'associazione Libera e al Comune di Vasto. La pensilina assume un significato non solo artistico, ma anche civile ed etico poiché ci racconta la storia esemplare di una giovanissima testimone di giustizia, fedele ai valori più nobili, che non ha accettato alcun compromesso morale».