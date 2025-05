Studenti del 'Mattioli' e 'Mattei' di Vasto in visita al 32Â° Stormo dell'Aeronautica"

Spinti sempre da vivo interesse e voglia di conoscenza e sapere, ben due delegazioni di studenti di Vasto, una del ‘Mattioli’ e una del ‘Mattei', hanno effettuato mercoledì 21 maggio un'approfondita visita di aggiornamento culturale, con orientamento, al 32° Stormo dell'Aeronautica, nell'aeroporto militare di Amendola, su impulso, organizzazione e coordinamento della Sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia.

L'AAA Vasto ha voluto esprimere nuovamente la soddisfazione per lo schietto e fervido lavoro di squadra tra associazione, aeronautica, scuole e studenti che porta i giovani stessi a toccare con mano eccellenze, tecnologie, organizzazione e valori dell'Aeronautica, lasciando in loro esperienze importanti utili per il loro futuro di studio, lavoro e sviluppo umano.

Gli studenti sono stati accompagnati per il ‘Mattioli’ dal docente Lorenzo Di Legge su impulso del dirigente Maria Grazia Angelini e per il ‘Mattei’ dal dirigente stesso Gaetano Fuiano e il docente Diego D'Annunzio.

Il percorso didattico si è così sviluppato: storia e attività dello stormo, orientamento su concorsi, carriere di studio e lavori in aeronautica e spazio, linee volo 13° Gruppo coi velivoli F35 Lightning II multiruolo e 28° Gruppo coi velivoli MQ-9A Predator da ricognizione, sorveglianza e acquisizione obiettivi, esposizione museale di materiale storico e tecnico. Forte entusiasmo di tutti i partecipanti durante i decolli, gli atterraggi e i passaggi in pista dei velivoli F35. A fine mattinata goliardico pranzo di corpo nella mensa della base.

La delegazione AAA Vasto era formata da: Presidente Ciro Confessore, Segretario Roberto Bruno, componenti Direttivo Ermenegildo D'Ascanio e Giuseppe Cicchini, Soci Umberto Marchesani, Nicola D'Adamo e Luigi Soranzo insieme a vari appassionati di Aeronautica e ad una rappresentanza AAA Pescara col socio Luigi Orlandi. A suggellare la visita, lo scambio di targhe tra Aeronautica, AAA Vasto e scuole, targhe per Vasto realizzate dal Socio Ermenegildo D'Ascanio.



(Segreteria AAA Vasto)