In vendita i biglietti della lotteria di San Nicola Vescovo

In questi giorni, il Comitato Feste 2025 sta provvedendo alla vendita dei biglietti della lotteria in onore di San Nicola Vescovo al prezzo di un euro, la cui estrazione sarà effettuata il 15 giugno.

“Si prega di non buttare i biglietti e di conservarli, in quanto dal 16 al 30 giugno, a fronte di una spesa minima di 40 euro da effettuare presso il supermercato GM Raspa (Con Sapore) in via degli Oleandri, ci sarà la possibilità di ricevere 2 euro di sconto”, rimarca la nota stampa della parrocchia.