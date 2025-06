Premio 'Luigi Marchesani', cerimonia conclusiva al Teatro Rossetti di Vasto

Giovedì 3 luglio alle ore 17 il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà la cerimonia conclusiva del Premio Internazionale “Luigi Marchesani - Città del Vasto”, promosso dal Comune di Vasto in collaborazione con la Società Vastese di Storia Patria e l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Interverranno il sindaco Francesco Menna, l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta e il prof. Carmine Catenacci, presidente della commissione giudicatrice e prorettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio".

«Concludere questa prima edizione del Premio “Marchesani” in un luogo simbolico come il Teatro Rossetti – dichiarano il sindaco Menna e l’assessore Della Gatta – è un segnale importante. Abbiamo voluto fortemente che questo premio fosse un’occasione non solo celebrativa, ma anche formativa, capace di generare riflessione e confronto tra generazioni e discipline diverse. Luigi Marchesani ha contribuito alla nascita di istituzioni fondamentali come l’ospedale civile e il gabinetto archeologico. Rappresenta quindi un esempio di cittadinanza attiva che oggi più che mai abbiamo il dovere di raccontare e far conoscere».

«È motivo di soddisfazione per il nostro ateneo – sottolinea il presidente Carmine Catenacci – aver partecipato a un’iniziativa che ha unito ricerca, divulgazione e valorizzazione del territorio. Il premio “Marchesani” non è solo un riconoscimento a chi scrive, ma un invito ad abitare criticamente la contemporaneità. Luigi Marchesani è stato un precursore di quella medicina umanistica che oggi riscopriamo con urgenza soprattutto dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19 : una medicina che sappia ascoltare e parlare».