Alta formazione dell'Aeronautica, studenti del 'Mattei' di Vasto a Roma

Giovedì 26 giugno, all'Auditorium "A. Visconti" di Palazzo Aeronautica a Roma, gli studenti dell'Istituto ‘Enrico Mattei’ di Vasto, Luigi Pio Trivilini (indirizzo Informatica) e Alessandro Fratta (indirizzo Meccanica), su impulso e coordinamento dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto nella persona del segretario Roberto Bruno, hanno partecipato alla conferenza organizzata dal CESMA Centro Studi Militari Aerospaziali "Giulio Douhet" dal titolo "Capitali privati in tecnologie duali: il segno di una grande trasformazione".

Per gli studenti vastesi è stata un'esperienza formativa e di orientamento di notevole importanza e vastissima portata, entrando in contatto e conoscendo molteplici industrie, enti di ricerca, istituzioni, investitori, relatori ed esperti di settore nazionali ed esteri, nelle tecnologie aerospaziali duali (civile e militare), affrontando tematiche di sviluppo tecnologico, logistica, difesa, sicurezza, cooperazione internazionale, partenariato pubblico privato, space economy, ecosistema industria-accademia e sistema Paese.

L'AAA Vasto ha ringraziato l'Aeronautica e il CESMA per l'accoglienza, la disponibilità e soprattutto per i discorsi di stima rivolti agli studenti vastesi per aver dimostrato forza e voglia di conoscenza e di crescere, spronandoli a credere e contare sempre su loro stessi e sull'importanza di uno studio continuo. Gli studenti hanno difatti dimostrato, con maturità, una schietta voglia di studio e sapere, in ambiti e tematiche di particolare impegno e interesse, utili anche alle loro future carriere di studio e lavoro, col beneficio anche di aver potuto allargare i loro punti di vista e allenato la loro capacità di riflessione e pensiero.



(Segreteria AAA Vasto)