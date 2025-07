È in uscita il nuovo romanzo di Nausica Manzi

Uscirà ufficialmente il 25 luglio, edito dalla casa editrice Dialoghi, il nuovo romanzo della scrittrice originaria di Monteodorisio, Nausica Manzi.

Dunque manca meno di un mese per leggere e scoprire il seguito di “Dhà”, volume pubblicato dall’autrice nel 2022, incentrato sulla storia di Senza Cuore e di Occhi Verde di alta montagna, protagonisti che la Manzi aveva descritto come due individui persi e sognanti nelle strade di Edimburgo.

Particolarità, mistero, storia, tradizioni musicali si intrecceranno e guideranno la storia narrata nel nuovo libro - di cui al momento non viene rivelato il titolo - che prenderà in considerazione il legame tra Scozia e Irlanda e, attraverso i personaggi che prenderanno vita tra le sue pagine, vorrà dare un messaggio molto forte anche riguardo il mondo della disabilità, ribadendo il concetto caro alla scrittrice dell’andare oltre le apparenze per scoprire la vera essenza delle cose e dell’animo umano.

Ruolo d’onore per la Musica che regnerà padrona e si intreccerà alla storia delle Congregazioni alchemiche e antiche di Edimburgo e a un mistero da risolvere.

“Sono molto contenta perché questa seconda parte ha un significato importante per me a livello personale, è un segno di rinascita” afferma l’Autrice, che ha scelto di dedicare l’opera a Martina e Alessandro, due ragazzi di Vasto - che hanno perso la vita in seguito a gravi incidenti stradali - frequentanti la classe in cui la scrittrice ha insegnato mentre trascriveva il romanzo. “Martina e Alessandro hanno lasciato tanto e continueranno a vivere grazie alle pagine di questa nuova opera; questa dedica speciale è un modo per restituire loro il dono d’amore ricevuto mentre davo vita al romanzo” ha dichiarato la Manzi.

Non resta che attendere la data di uscita del volume per immergersi in un nuovo avvincente viaggio fatto di emozioni, storie, vita.