Torna “Mare Senza Barriere”: a San Salvo Marina il mare è davvero per tutti

Anche quest’estate San Salvo Marina conferma il suo impegno verso l’inclusione sociale con il ritorno di “Mare Senza Barriere”, il progetto che consente alle persone con disabilità di accedere al mare in tutta comodità, sicurezza e dignità.

Lo spazio dedicato, ombreggiato e completamente accessibile, quest’anno è stato ulteriormente ampliato, per offrire maggiore accoglienza e comfort a chi ne usufruisce. Un segno concreto di una sensibilità che San Salvo dimostra da anni verso le tematiche dell’accessibilità e del diritto alla vacanza per tutti.

Da due anni è attivo anche il servizio gratuito di noleggio di bici elettriche, pensato per favorire la mobilità sostenibile e l’autonomia anche per chi ha difficoltà motorie lievi o semplicemente desidera vivere il territorio in modo diverso.

Sia il progetto Mare Senza Barriere che il noleggio delle e-bike sono totalmente gratuiti, a testimonianza di un’amministrazione comunale che investe su un turismo inclusivo e attento ai bisogni di tutti.