San Salvo ricorda il popolo palestinese con una fiaccolata silenziosa in occasione della guerra con Israele

San Salvo ha risposto con partecipazione e solidarietà all’emergenza umanitaria legata alla guerra in corso tra Israele e Palestina, organizzando una fiaccolata silenziosa dedicata al popolo palestinese, duramente colpito dal conflitto. L’evento è stato promosso dall’Associazione Culturale "Libertà è Partecipazione", in collaborazione con il Centro Culturale Aldo Moro, Akon Service, Associazione Dafne ets e Mnemosine coop.soc.

Prima dell’inizio della fiaccolata, i cittadini hanno potuto sottoscrivere una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea, con l’obiettivo di sollecitare un intervento urgente e consapevole da parte delle istituzioni nazionali e internazionali per fermare le violazioni dei diritti umani e riconoscere la gravità della crisi umanitaria.

La fiaccolata, condotta nel più assoluto silenzio, ha coinvolto numerosi partecipanti, uniti nel ricordo e nella volontà di mantenere alta l’attenzione su una tragedia umana di proporzioni drammatiche, che vede il popolo palestinese subire sofferenze indicibili.

Al termine del corteo, in Piazza San Vitale, i presenti hanno preso parte a un momento corale di musica con l’esecuzione di “Esseri Umani” di Marco Mengoni, portando voci e strumenti in un gesto collettivo di speranza e umanità.

L’iniziativa si è confermata un’occasione significativa per la comunità di San Salvo, capace di unire memoria, partecipazione civica e impegno per i diritti umani in un momento cruciale per la pace.