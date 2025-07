San Salvo, scattano le nuove “zone rosse”

San Salvo si prepara a un’estate 2025 all’insegna della sicurezza grazie a una nuova ordinanza firmata dal Prefetto il 27 giugno. Il provvedimento istituisce zone rosse in alcune aree strategiche della città, valide dal 1° luglio al 31 agosto, con l’obiettivo di garantire la tranquillità di residenti e turisti durante la stagione estiva. Le zone rosse sono aree soggette a controlli più stringenti dove le forze dell’ordine possono intervenire rapidamente per prevenire disordini, episodi di violenza, disturbo alla quiete pubblica e altre situazioni di degrado. In queste zone, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale potranno disporre l’allontanamento immediato di soggetti molesti o pericolosi, anche in via preventiva. Le aree interessate includono il lungomare Cristoforo Colombo, Piazza San Vitale, il Belvedere Marconi e il Parco del Quadrilatero, tutte località di particolare affluenza turistica e sociale che saranno presidiate da pattuglie rafforzate e sistemi di videosorveglianza potenziati. L’ordinanza punta a prevenire episodi di disturbo e a garantire il diritto alla sicurezza e al divertimento di tutti, tutelando così l’immagine della città e il benessere della comunità. Il sindaco di San Salvo ha espresso soddisfazione per la misura, definendola un intervento necessario per proteggere cittadini e turisti, mentre gli operatori turistici auspicano un’estate più tranquilla e sicura.