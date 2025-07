Goletta Verde fa tappa in Abruzzo

Quinta tappa di Goletta Verde 2025 che approda a Pescara dal 3 al 5 di luglio con un programma ricco di appuntamenti.

La storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste è partita il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia e terminerà il 9 agosto in Liguria il suo viaggio.

I temi a bordo di questa 39^ edizione spazieranno dalla depurazione delle acque e dall’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità. I partners principali di questa edizione sono Anev, CONOU, Novamont, Renexia, e Biorepack come partner tecnico.

La mobilità sostenibile sarà il tema dell’evento di apertura della tappa a Pescara, con l’incontro del 3 luglio alle ore 18 dal titolo Relazioni in Transizione. Natura, artificio e persone in cammino tra coste e terre alte. Si proseguirà sabato 4 luglio con l’incontro dedicato alla biodiversità e al ruolo che possono avere i territori nella tutela degli ecosistemi: appuntamento alle ore 17,30 presso la sede Assonautica Pescara-Chieti al Porto Turistico di Pescara. La tappa abruzzese si concluderà con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde in Abruzzo che si terrà il 5 luglio alle 9.30 presso Sede Assonautica Pescara-Chieti al Porto Turistico di Pescara.

“L’arrivo di Goletta Verde rappresenta ogni anno un’occasione per porre l’attenzione su temi cari al nostro territorio – dichiara Gianluca Casciato, presidente Legambiente Abruzzo -. Nella 3 giorni a Pescara si parlerà di mobilità sostenibile, attraverso esperienze dirette, biodiversità e buone pratiche locali. La tappa si chiuderà il 5 luglio con la presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde in Abruzzo”.

Foto: legambiente.it