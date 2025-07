Premio letterario 'CittÃ  di San Salvo', conto alla rovescia per le serate finali della XIII edizione

Fervono i preparativi per le serate conclusive della XIII edizione del Premio Letterario Città di San Salvo. Chi saranno i vincitori? L’attesa cresce!

Nei giorni scorsi, la Giuria Tecnica della I Sezione (composta da Davide Carulli, Laura D’Angelo, Luigi Piscicelli, Annalisa Preta, Miriam Salladini e Antonella Spadaccini), sotto il coordinamento del Presidente del Premio Maria Travaglini e della Responsabile delle giurie Anna Santoro, si è riunita per valutare i numerosi titoli in gara. Ancora una volta si conferma l’ampia partecipazione e l’alto livello qualitativo delle case editrici italiane, ormai affezionate al Premio.

L’elenco dei finalisti sarà annunciato a breve.

La serata finale della I Sezione si terrà giovedì 22 agosto, alle ore 21:00, in Piazza San Vitale a San Salvo.

Anche la Giuria Tecnica della II Sezione - Letteratura per ragazzi (composta da Laura D’Angelo, Nella Lanza, Miriam Salladini e Mirna Salvatore) è pronta a decretare i finalisti:

La premiazione si svolgerà martedì 30 luglio, sempre alle ore 21:00 in Piazza San Vitale.

In entrambe le sezioni, anche le Giurie Popolari – formate da adulti e studenti delle scuole di San Salvo, Vasto, Fresagrandinaria e Montenero di Bisaccia – esprimeranno il proprio vincitore. Un coinvolgimento che arricchisce il Premio di passione e partecipazione autentica.

Il sindaco Emanuela De Nicolis e il presidente della Fondazione BCC Valle del Trigno, Nicola Valentini, hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno delle giurie tecniche, del direttivo e delle giurie popolari, sottolineando come questo evento sia una testimonianza viva di amore per la lettura e la cultura.

Non resta che attendere i nomi dei finalisti… e prepararsi a vivere due serate all’insegna della letteratura!