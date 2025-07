Pollutri festeggia i 10 anni della Pro Loco con la prima Sagra degli 'Ndrucciullune'

Sabato 5 luglio a Pollutri è la giornata clou della ricorrenza dei dieci anni di attività della Pro Loco Pollutri APS con il varo della prima edizione della Sagra degli Ndrucciullune che unisce gusto, arte e musica.

Un appuntamento che animerà l'intero borgo tra colori, sapori e suoni: tra le vie del paese si comincerà alle 18:00 con l'inaugurazione e l'esposizione di 70 pannelli dell'Infiorata, in virtù dell'abbinamento della manifestazione alla quarta tappa dell'Infiorata all'uncinetto itinerante organizzata dalla Pro Loco di San Salvo. Un vero e proprio museo a cielo aperto in pieno centro: di questi 70 pannelli, dieci sono realizzati dalle uncinettine pollutresi.

A seguire alle 19:00 in programma la Santa Messa del ringraziamento presso la Chiesa del Santissimo Salvatore. Seguono alle 20:00 i saluti istituzionali presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe", alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti provinciali, regionali e nazionali dell'UNPLI, insieme ai presidenti delle Pro Loco dell'Alto Vastese.

Dalle 20:30 in poi, la festa si sposterà in piazza Giovanni Paolo I con la parte più genuina, ovvero la degustazione delle "Ndrucciullune" come primo piatto, oltre alla tipica pizza fritta ripiena (mortadella e ventricina pollutrese) e ai dolci con i cantucci e la pizza fritta alla Nutella.

L'atmosfera sarà animata dal vivo dai Cugini di Champagne, mentre a seguire il dj set di Luigi Di Virgilio e Gianluca D'Ovidio farà ballare grandi e piccini fino a notte fonda.

Tra le novità speciali dell'edizione inaugurale, l'iniziativa "Aggiungi un posto alla comunità". In omaggio ai bambini nati a Pollutri nel 2024, le famiglie doneranno alla comunità una sedia decorata e personalizzata col nome dei propri figli. Le sedie saranno poi esposte come opere di decoro urbano, regalando al paese un tocco di colore del tutto particolare.

A completare il programma, una mostra fotografica con pannelli illustrativi che ripercorreranno i dieci anni di attività della Pro Loco Pollutri APS, attraverso le locandine di tutte le iniziative organizzate dal 2015 ad oggi.

"La Sagra degli Ndrucciullune è molto più di una festa – dichiara Giuseppe D'Attilio, presidente della Pro Loco APS Pollutri –, un momento per celebrare non solo i nostri primi dieci anni di impegno sul territorio, ma anche la cultura, le tradizioni e lo spirito di comunità che ogni giorno ci anima. È un dono a Pollutri e a tutti coloro che vorranno condividerlo con noi".