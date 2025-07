Presentata l'edizione 2025 di "Ventricina e Bollicine"

E' stata presentata questa mattina, a Pescara, l'edizione 2025 della manifestazione "Ventricina e Bollicine" che farà tappa il 26 luglio a Scerni, il 22 agosto a Torrebruna e dal 4 al 6 settembre a Pollutri.

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato il sottosegretario regionale al Turismo Daniele D'Amario che ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di sostenere questo importante evento che anima le zone del vastese con l'obiettivo di promuovere, insieme alle tipicità come ventricina e vino, le bellezze del nostro territorio e la storia dei nostri borghi. Il turismo e le produzioni locali rappresentano la strada maestra per creare opportunità di sviluppo per le aree interne e creare processi virtuosi che mirano a evitarne lo spopolamento".



Presenti anche il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci, il sindaco di Torrebruna, Francesco Troilo, ed il ed il sindaco di Pollutri, Luigi Gizzarelli. Tutti hanno voluto sottolineare che "questo evento è una straordinaria occasione per immergersi nelle tradizioni, degustare prodotti autentici e vivere un'esperienza indimenticabile".