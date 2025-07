Strada dissestata tra Lentella e Fresagrandinaria, interrogazione alla Provincia

Lo scorso 25 giugno abbiamo documentato lo stato di un tratto di strada, videoservizio a cura di Antonio Cilli e Ercole D’Ercole, a Fresagrandinaria.

«In contrada Guardiola, un tratto di strada di competenza territoriale condivisa tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella, si registra da mesi una situazione di stallo che sta causando disagi crescenti ai residenti – è riportato nel videoservizio - Il breve tratto dissestato, fondamentale per un collegamento rapido verso la fondovalle Trigno (Trignina) e i centri principali, è infatti interessato da un intervento di ripristino fermo da troppo tempo. Negli anni, diversi cantieri si sono susseguiti senza mai risolvere definitivamente il problema, con un continuo aumento dei costi a carico delle casse pubbliche. Nonostante le risorse investite, che ammontano a centinaia di migliaia di euro, i lavori sono ancora lontani dal completamento, lasciando la viabilità locale compromessa e la popolazione in attesa di risposte concrete».

Il tratto di strada, venti metri, è al centro di un’interrogazione presentata alla provincia di Chieti dai consiglieri di opposizione Catia Di Fabio, Carla Di Biase e Claudio Carretta. «La Strada Provinciale 192 – Trignina, fondamentale collegamento per l’entroterra vastese, è da tempo in condizioni gravemente dissestate nel tratto che unisce il Comune di Lentella alla Contrada Guardiola di Fresagrandinaria, oltre che in Contrada Canaloni, sempre nel territorio di Lentella, una situazione che rende la viabilità pressoché impossibile e che da anni penalizza duramente i residenti – sottolineano i tre consiglieri provinciali di opposizione - Nonostante i lavori di ripristino risultino formalmente appaltati da tempo, nessun intervento concreto è mai stato avviato o concluso. Intanto, chi abita queste contrade affronta ogni giorno gravi disagi, con ripercussioni su mobilità, sicurezza e accesso ai servizi essenziali».

«È inaccettabile – dichiarano Di Fabio, Di Biase e Carretta – che da anni i cittadini siano lasciati in balia del degrado. Abbiamo presentato un’interrogazione dettagliata chiedendo conto dello stato dell’appalto, delle cause dei ritardi e delle tempistiche concrete per l’avvio dei lavori. Abbiamo inoltre richiesto espressamente una risposta scritta, come previsto dal regolamento».

«Lo stato attuale del progetto e del relativo appalto per i lavori di ripristino della Strada Provinciale 192 – Trignina nei tratti menzionati; per quali motivi i lavori non sono ancora iniziati (o non sono stati completati), pur risultando appaltati da anni; quali sono le tempistiche previste per l’avvio effettivo degli interventi di sistemazione; se si intende adottare con urgenza soluzioni temporanee, anche provvisorie, per garantire almeno una parziale percorribilità della strada; quali azioni l’Amministrazione provinciale intende mettere in campo per tutelare i residenti delle contrade coinvolte, garantendo loro sicurezza e accessibilità» sono gli interrogativi rivolti al Presidente della Provincia Francesco Menna e al Consigliere Provinciale delegato alla viabilità Carlo Moro.

«La Strada Provinciale 192 – Trignina, in particolare nel tratto che collega il Comune di Lentella alla Contrada Guardiola di Fresagrandinaria, versa in condizioni di grave dissesto, risultando di fatto non più percorribile in sicurezza; ulteriori criticità si registrano in Contrada Canaloni, sempre nel territorio del Comune di Lentella, dove il manto stradale è fortemente compromesso; tali condizioni stanno generando notevoli disagi ai residenti, sia in termini di mobilità che di sicurezza stradale, nonché rischi per l’incolumità delle persone e difficoltà per i mezzi di soccorso e trasporto pubblico, risulta che i lavori di ripristino siano stati appaltati da diversi anni, ma ad oggi non risultano concretamente avviati o completati, lasciando il territorio in una situazione di stallo e incuria inaccettabile – sottolineano nell’interrogazione Di Fabio, Di Biase e Carretta - la Provincia ha la competenza diretta sulla manutenzione delle strade provinciali e sulla pianificazione degli interventi relativi alla viabilità; l’abbandono di arterie fondamentali per il collegamento delle contrade e dei piccoli comuni dell’entroterra compromette il diritto alla mobilità e alla vivibilità dei cittadini».