“Aisling” di Nausica Manzi è pronto a diffondere il suo messaggio

A partire da oggi, 1agosto, il nuovo romanzo di Nausica Manzi, “Aisling” entra a far parte del catalogo della casa editrice Dialoghi, primo tra le novità editoriali e acquistabile dal sito stesso (https://www.edizionidialoghi.it/negozio/Aisling-p771175975)

Orgogliosa ed emozionata per tutto ciò che sta ruotando attorno alla sua ultima opera la giovane scrittrice: “In solo pochi giorni, Aisling mi sta donando emozioni che non so nemmeno spiegare. Mi sta facendo capire che nel buio c'è sempre la luce, basta spalancare gli occhi e guardare bene in tutti gli angoli. Mi sta facendo rendere grazie per ogni attimo.” ci ha confidato “Mi sta facendo ritrovare me stessa, nel guadagnare nuove consapevolezze e nel capire cosa e chi voglio nella mia vita. Mi sta donando affetto smisurato da quelli che all'inizio erano semplicemente estranei, colleghi di passaggio, ma che poi, invece, sono diventate persone speciali che, in qualche modo, se anche loro vorranno, voglio siano parte della mia vita. E di certo sto parlando anche dei miei colleghi a cui il bene che voglio è questione di anima e che non necessita di molte parole ma solo di verità.”.

E ha aggiunto ancora: “Mi sta riempiendo il cuore di messaggi di giovani studenti entusiasti per una promessa mantenuta dalla loro piccola prof... In particolare, mi sta dando la certezza che qualcuno lassù è davvero contento, tramite sguardi e parole di chi mi ha stretto in un abbraccio e tenuto per un pò vicino al suo cuore dolorante che le pagine di Aisling proveranno a curare...”.

“Sono immensamente grata e follemente innamorata di Aisling” ha poi concluso, dandoci appuntamento a una delle prime presentazioni del libro in programma per mercoledì 13 agosto, ore 21, presso l’Auditorium Sordello Da Goito, a Monteodorisio (Ch).