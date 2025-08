Don Gianluca Catania nuovo parroco a San Salvo Marina, il benvenuto della comunitÃ 

Con grande gioia desidero dare il benvenuto, a nome di tutta la comunità, al nuovo parroco della Chiesa di San Salvo Marina, Don Gianluca Catania, che da ieri è entrato a far parte della nostra vita cittadina.

La sua presenza rappresenta un nuovo capitolo per la nostra parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, un’occasione per rinnovare il dialogo, la vicinanza e il sostegno reciproco.

Siamo certi che Don Gianluca saprà essere un punto di riferimento per tutti, in particolare per le persone che cercano ascolto, conforto e un senso di comunità.

In un tempo in cui il senso di appartenenza è più che mai necessario, l’arrivo di una nuova guida spirituale è un segno di speranza.

Auguriamo a Don Gianluca un cammino ricco di incontri, condivisione e armonia, con l’assicurazione che troverà nella nostra città una comunità accogliente, aperta e collaborativa.

Un sentito ringraziamento a Don Ambrose Petroni, per il servizio generoso, discreto, ed instancabile che ha dedicato alla nostra comunità, con l’augurio di un nuovo capitolo di vita sereno e ricco di gratificazioni spirituali nella bella comunità di Roccaspinalveti.

Benvenuto Don Gianluca, la città è felice di accoglierti!

foto: parrocchie3.1