Successo per la Festa delle Commare e dei Compari a Montalfano

Si e' chiusa con successo l'edizione 2025 della Festa delle Commare e dei Compari svoltasi nella serata di sabato 2 agosto, creando un mix perfetto di musica, colori e buona musica gremendo la piazza principale di Montalfano, frazione di Cupello.

Protagonista della serata la Tequila & Montepulciano Band, proponendo un viaggio attraverso le più belle melodie e suoni della musica popolare abruzzese, con l'immancabile tormentone ‘Cicirinella Teneva Teneva’, riproposta in chiave dance remix facendo cantare e ballare i presenti.

Durante la serata è stato possibile degustare i principali piatti della tradizione locale, come panini, patatine fritte, fiumi di birra e tanto altro ancora.

Molto soddisfatta l'Associazione Montalfano Terra Nostra che ha così commentato la buona riuscita dell'evento: “Ringraziamo di vero cuore l'Amministrazione comunale unitamente al sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, per averci sostenuto e aiutato nell'organizzazione di questa festa come attrattiva turistica non soltanto per i residenti della contrada ma anche del circondario, e in modo particolare e sincero a tutti gli sponsor, preziosi e validi collaboratori”.