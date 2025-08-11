Nausica Manzi presenta il suo 'Aisling'

L’Auditorium “Sordello Da Goito”, nel complesso museale del Castello di Monteodorisio (Ch) farà da cornice alla prima presentazione ufficiale di Aisling, il nuovo romanzo di Nausica Manzi, in programma per mercoledì 13 agosto, alle ore 21.

Edito da Dialoghi Edizioni, il volume custodisce tra le sue pagine una nuova leggenda, nuove storie da raccontare ed emozioni da leggere e vivere. Su queste e su tanto altro l’autrice dialogherà con Marianna Forgione, assistente bibliotecaria e appassionata lettrice, accompagnata dalla musica celtica scozzese del violinista Domenico Mancini.

"Dire che sono emozionata è riduttivo perché “Aisling” esprime il linguaggio del mio cuore... un animo sfuggente complicato e profondo” ha dichiarato la scrittrice a pochissimi giorni dalla presentazione “Sento tanta responsabilità perché questo romanzo è il racconto di anime rare che hanno catturato la mia: quelle dei miei folli e meravigliosi studenti, quelle di Francesca e Barbara con cui ho aperto per la prima volta, in un abbraccio, la "porta" del Mattei, quelle di Antea e Valentina la cui dolcezza ha cullato i miei pensieri, quelle di Federica e Alessia i cui sorrisi mi hanno illuminato e quelle di Francesco ed Andrea i cui sguardi molte volte mi hanno fatto tornare a respirare quando mi sembrava di affogare... E infine le anime di chi mi manca ogni giorno, come quella che ha il sapore del mare di mio nonno Romolo. Aisling è tanto e tutto.”

Parole intense e profonde quelle della Manzi che lasciano trapelare tutta l’emozione per un momento così intenso e importante: “Sono giorni complicati per me questi in cui la mia sensibilità mi sta facendo brutti scherzi ma sono immensamente felice.” ha concluso, invitando tutti a partecipare per accogliere il suo dono, il racconto di Aisling e del suo mondo.