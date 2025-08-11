Emozioni in musica con la Corale Città di San Salvo

Splendida esibizione nella serata di sabato 9 agosto della Corale Città di San Salvo diretta dal maestro Angelo Tristani in Piazza Papa Giovanni XXIII.

L'evento musicale è uno degli appuntamenti fissi dell'estate sansalvese.

Il coro, formato da voci provenienti non solo da San Salvo ma anche da diversi paesi limitrofi, ha regalato al numeroso pubblico momenti di intensa emozione.

I tanti presenti hanno ascoltato e apprezzato brani della tradizione classica e napoletana accostati a pezzi pop e melodici della tradizione abruzzese, in un “viaggio musicale” capace di unire eleganza e coinvolgimento.

“Tra le note, si è percepita chiaramente la passione, la dedizione e la sintonia che legano i coristi, trasformando la musica in un ponte di amicizia e condivisione. Un sincero grazie al maestro Tristani e a tutti i coristi per averci donato una serata così ricca di bellezza e armonia” ha sottolineato la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini che ha portato anche i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis.

Testo Città di San Salvo e foto di Antonino Vicoli