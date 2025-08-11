'Le Ruelle di lù Paese' pronte ad animare il borgo di Scerni

Presentata presso la Sala Consiliare del Comune di Scerni l’edizione 2025 de Le Ruelle di lù Paese che si svolgeranno come sempre l’11 e il 12 agosto all’interno del Borgo di Scerni.

Ringrazio – sottolinea il sindaco Daniele Carlucci - tutti i ristoratori, le attività enogastronomiche e le associazioni che attraverso la loro fattiva collaborazione si sono adoperati per la riuscita dell’evento. In queste ore la macchina organizzativa si sta adoperando per allestire le ruelle del centro storico che durante le due serate si animeranno con musica, stand enogastronomici, cantine e artigiani offrendo un vero e proprio tuffo nella storia e nelle atmosfere del passato. Ringrazio infine Legambiente Lucene che da associazione organizzatrice dell’intero evento si assume l’onere e l’onore di realizzare un evento importante per l’intero comprensorio.

L’evento - sottolinea Domenico Giuliani, presidente del circolo locale di Legambiente - è unico nel suo genere e ogni anno lavoriamo affinché le “Ruelle” diventi un viaggio tra i vicoli del Borgo dove ogni angolo del centro storico racconti la nostra tradizione culinaria, la storia e i sapori della transumanza. Infatti la manifestazione non è la solita sagra ma un’esperienza con sapori, musica e cultura. Ringrazio tutti i componenti dell’associazione che in queste settimane si sono adoperati in lavoro, idee e presenza.

Le Ruelle di lù Paese a Scerni – conclude il ristoratore Antonio Di Lello - è un evento imperdibile per chi ama le tradizioni popolari, la buona cucina e la scoperta di borghi autentici. Noi ristoratori siamo orgogliosi di questo evento e siamo pronti ad accogliere i turisti e visitatori con i nostri piatti della tradizione scernese”.