Progetto cinematografico sulla pesca del regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez, tappe a Vasto e a Casalbordino

Il regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez è stato a Vasto nei giorni scorsi, per valutare l'avvio di un importante progetto cinematografico, dedicato al mondo della pesca italiana, che ha richiesto alcuni sopralluoghi tra la città, Punta Penna e Casalbordino.

Ad accogliere l'insigne artista colombiano, Angelo Natarelli, fondatore di Pescatori a Tavola, importante startup che si occupa di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ittici a livello nazionale, insieme a Franco Sacchetti, autore locale, esperto di biodiversità costiera, che collaborerà allo sviluppo di questa iniziativa.



“Per la regione Abruzzo questa potrebbe essere una grande occasione per portare visibilità al territorio - afferma Angelo Natarelli - con un progetto di respiro internazionale, che sappia raccontare la poesia, i valori e le tradizioni della piccola pesca italiana, ma anche denunciare le problematiche che i pescatori oggi devono affrontare nello svolgere il loro mestiere, a causa di politiche che non tutelano la sostenibilità delle pratiche di pesca e il Made in Italy”.

Juan Diego Puerta Lopez è un regista nativo di Medellin, la sua notorietà è iniziata nel 2005 con lo spettacolo “Carne” al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ha diretto “Il Sapore della Cenere” di Ariel Dorfman e Kerry Kennedy con la partecipazione di Piera Degli Esposti, Enrico Lo Verso e Alessandro Preziosi. Tra gli spettacoli da lui diretti: “La notte poco prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès con Claudio Santamaria, musica originale di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, “End of the rainbow” di Peter Quilter con Monica Guerritore. Ha diretto e collaborato con altri attori come: Filippo Nigro, Maddalena Crippa, Serra Yilmaz, Rosalinda Celentano, Paolo Calabresi e Pietro Sermonti. Ha ricevuto il “Premio Internazionale Anna Magnani” come miglior regista teatrale dell’anno 2014 durante la 71° Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È stato scelto tra i 100 colombiani che si sono distinti per eccellenza nel mondo e che hanno ottenuto grande notorietà per il proprio lavoro a livello internazionale. Ha diretto diversi cortometraggi vincendo diversi premi nazionali e internazionali: “Trentacinque” in collaborazione con Rai Cinema Channel; “Amaranta” scritto da Menotti con il contributo della Calabria Film Commission e “Cinque Giorni” vincitore del Pigneto Film Festival 2024 e presentato nella sezione “Alice nella Città” della Festa del Cinema di Roma.

“Sono rimasto molto colpito dai racconti di Angelo, del mondo della pesca - dichiara il regista colombiano - storie che meritano di essere raccontate per farle conoscere al mondo intero, storie di grande vissuto umano, coraggio e sacrificio, una realtà per molti sconosciuta che ha bisogno di emergere alla luce, per sensibilizzare e far riflettere. Sono voci di uomini e donne che sfidano l’orizzonte; le loro mani sono segnate dal vento e dal lavoro per il quale ogni giorno rischiano la vita, come un funambolo che cammina sul filo. Pescatori e pescatrici dimenticati da tutti senza la giusta tutela e il riconoscimento che meritano. Questo viaggio in Abruzzo è stato per me molto stimolante, da oggi quando vedo a tavola un piatto di pesce, il mio cuore non vede più solo cibo, ma percepisce l'eco profondo del mare, la forza delle onde e il profumo di chi, a rischio della propria vita, ci nutre”.