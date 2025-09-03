Il 7 settembre la terza edizione del Premio 'Luciano Lapenna'

Si svolgerÃ sabato 7 settembre, alle 17.30 al Teatro Rossetti di Vasto, la cerimonia conclusiva della terza edizione del Premio LucianoLapenna, istituito nel 2023 in memoria dellâ€™ex sindaco di Vasto per mantenere vivo il senso della politica come servizio alla comunitÃ .

Il premio si articola in due sezioni. La prima Ã¨ rivolta alla ricerca storica inedita, con particolare attenzione al periodo compreso tra il primo dopoguerra e i giorni nostri, e con un focus specifico sulla lotta antifascista nel territorio di Vasto e dellâ€™hinterland. La seconda sezione Ã¨ destinata alle scuole superiori di secondo grado: gli studenti e le studentesse, singolarmente o in gruppo, sono chiamati a realizzare un prodotto multimediale originale, della durata compresa tra i 5 e i 20 minuti, capace di raccontare o valorizzare il patrimonio immateriale della memoria attraverso immagini, suoni e parole.

A valutare i lavori sarÃ la commissione scientifica composta da Giovanni Cerchia, storico e presidente, Nicola Della Gatta, assessore alla Cultura del Comune di Vasto, Bianca Campli in rappresentanza degli eredi, Gianni Orecchioni, storico, Domenico Cavacini, presidente Anpi Vasto, e Gabriella Izzi Benedetti, presidente della SocietÃ di Storia Patria di Vasto.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali del sindaco di Vasto, Francesco Menna, e dellâ€™assessore Nicola Della Gatta. SeguirÃ il ricordo di Luciano Lapenna affidato allâ€™intervento dellâ€™onorevole senatore Giovanni Legnini. A concludere, la premiazione dei vincitori, accompagnata da contributi musicali a cura di Michele Taraborrelli al pianoforte.

Nelle edizioni precedenti, il Premio Ã¨ stato assegnato a Elena Spagnoli, giovane di Furci, per un lavoro sulla memoria del paese attraverso le vicende del tenente Arduino Gobbato, e, lo scorso anno, a Martina Alpi, scrittrice emiliana, e Lorenzo Di Stefano, autore di un saggio sulla rivolta popolare avvenuta nel 1931 a Montenero di Bisaccia contro il podestÃ e il suo vice.