Pro Loco San Salvo protagonista a Loreto per l'ultima tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante

La Pro Loco San Salvo organizza una gita a Loreto in occasione della penultima tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante 2025 che si terrÃ domenica 21 settembre.
Un'occasione imperdibile per ammirare la splendida Basilica e vivere da vicino la magia di una manifestazione unica nel suo genere.
La partenza Ã¨fissata alle ore 6.30 da Piazza Aldo Moro e rientro da Loreto alle ore 17.
Quota di partecipazione: Soci Pro Loco - 23â‚¬, Non Soci - 28â‚¬.
Le prenotazioni con pagamento anticipato da effettuare entro martedÃ¬ 9 settembre con posti limitati e prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: 389.8936536
Testo CittÃ di San Salvo