Pro Loco San Salvo protagonista a Loreto per l'ultima tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante

Appuntamenti
La Pro Loco San Salvo organizza una gita a Loreto in occasione della penultima tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante 2025 che si terrÃ  domenica 21 settembre.

Un'occasione imperdibile per ammirare la splendida Basilica e vivere da vicino la magia di una manifestazione unica nel suo genere.

La partenza Ã¨fissata alle ore 6.30 da Piazza Aldo Moro e rientro da Loreto alle ore 17.

Quota di partecipazione: Soci Pro Loco - 23â‚¬, Non Soci - 28â‚¬.

Le prenotazioni con pagamento anticipato da effettuare entro martedÃ¬ 9 settembre con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 389.8936536

Testo CittÃ  di San Salvo

