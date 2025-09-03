Lutto cittadino a Lentella per i funerali di Kevin Trofino, il giovane di 28 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla Statale 16 a Vast.o

"Con profonda tristezza e commozione - si legge in una nota del Comune - il Sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Lentella esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Kevin Trofino, tragicamente venuto a mancare domenica mattina in un incidente stradale.

In qualità di Sindaco di questa comunità, unitamente all’amministrazione comunale, mi stringo al dolore della mamma Stefania, del papà Giuseppe, della sorella Noemi, della Marco Mancini al dolore della mamma Stefania, del papà Giuseppe, della sorella Noemi, della ragazza Melissa e insieme a tutta la cittadinanza ci uniamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato.”

Giovedì 4 settembre, in occasione dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino, come segno di partecipazione e rispetto da parte dell’intera comunità.

Uniti nel dolore, ci raccogliamo nel ricordo di Kevin.

Il Sindaco

Marco Mancini"