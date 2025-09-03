'Imperfetta', la mostra di Nicole Montelli alla Rotonda di Vasto Marina

Gli spazi espositivi della Rotonda sul lungomare Cordella si aprono all’arte contemporanea con la mostra personale di Nicole Montelli, dal titolo “Imperfetta”, visitabile ogni giorno fino al 9 settembre dalle ore 18:30.

L’esposizione, promossa dal Consorzio Vivere Vasto Marina col patrocinio della Città del Vasto, conduce il visitatore in un viaggio intimo ed emozionante tra corpo, colore ed emozioni. Inquieta e poliedrica, Nicole Montelli trasforma la sua sensibilità in espressione artistica, dando forma e vita alle imperfezioni che caratterizzano l’esistenza.

Dai clowns malinconici ai tratti sinuosi del corpo femminile, ogni segno si fa racconto e ogni colore diventa vibrazione per lo spirito. “Imperfetta” non è solo una mostra, ma un invito a riscoprire la bellezza autentica che nasce dalle fragilità, dalla ricerca interiore e dall’incontro con le emozioni più profonde.