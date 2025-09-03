Venditori ambulanti Confesercenti, si tiene l'assemblea regionale

Si terrà mercoled 3 settembre a partire dalle ore 16 a Chieti, nell’auditorium “Filiberto Cianci”, l’assemblea regionale di Anva-Confesercenti, l’associazione che rappresenta i commercianti su area pubblica presieduta in Abruzzo da Domenico Gualà.

L’assemblea vedrà la partecipazione dell’assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca, del presidente della Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi anche nelle sue vesti di presidente nazionale della Fiesa-Confesercenti, la federazione che riunisce le attività commerciali del settore alimentare, e del direttore Lido Legnini.

«Il commercio su aree pubbliche è un settore che soffre di una grave mancanza di ricambio generazionale – sottolinea Gualà – in una fase di forte crisi ci sono poche le imprese che aprono: in Abruzzo nel 2024, dati camerali alla mano, a fronte di 488 aperture ci sono state 1155 cessazioni. Un trend che porta a prevedere che nel 2034 non ci saranno più aperture nel commercio ambulante con una crisi non solo economica ma anche sociale.

Pensiamo a cosa rappresentano i mercati nei nostri centri storici e urbani. Si avverte dunque un profondo bisogno di riqualificare i mercati: bene il bando per gli investimenti recentemente portato avanti dalla Regione Abruzzo, ora riteniamo necessario un passo in avanti rispetto alla gestione degli stessi mercati affidata agli operatori economici attraverso società rappresentative che nel rispetto delle procedure definite dai Comuni ne rilancino l’appeal commerciale».

Di questi e di altri temi si parlerà a partire dalle 16 nella sede regionale di Confesercenti in via Domenico Spezioli 30 presso il centro direzionale Teate Center.