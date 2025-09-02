Adorazione eucaristica per la Novena al Beato Angelo da Furci animata dalla comunità Figlia di Sion

Come annunciato nei giorni scorsi dal parroco e rettore del Santuario, don Angelo Di Prinzio, giovedi 4 settembre alle ore 18.30, ci sarà la celebrazione della Santa Messa in apertura della Novena in onore del Beato Angelo da Furci, a cui seguirà l'Adorazione Eucaristica animata dalla comunità Figlia di Sion in preparazione della Festa liturgica e solenne in ricordo della Traslazione da Napoli a Furci del Beato Angelo.

“Viviamo con fede, gioia e devozione questo appuntamento di immensa grazia. Buona preghiera a tutti”, ha commentato don Angelo.