Solenni festeggiamenti in onore del Beato Angelo a Furci

La comunità parrocchiale di Furci si prepara a vivere la Festa in ricordo della Traslazione da Napoli a Furci del Beato Angelo, avvenuta nell'agosto 1808.
Di seguito il dettagliato programma:
Giovedì 4 settembre:
Ore 18: Apertura della Novena con fuochi pirotecnici - in Santuario: Recita del Santo Rosario;
Ore 18.30: Santa Messa e inizio del Novenario in preparazione alla festa. Anima la liturgia la comunita' “Figlia di Sion”, a seguire Adorazione eucaristica con preghiera di liberazione e di guarigione;
Venerdì 12 settembre - Vigilia della “Solennità del Beato Angelo”:
Ore 18: Ritrovo nella Casa del Beato Angelo, recita del S. Rosario, celebrazione eucaristica e chiusura della Novena;
Sabato 13 settembre “Solennita' del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci”:
Ore 8: Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;
Ore 9 in Santuario: Santa Messa;
Ore 11 in Santuario: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Carlo Dell'Osso docente presso l'istituto Patristico Agostinianum di Roma. A seguire Processione con l'urna del Beato Angelo con la tradizionale Sfilata delle conche con rientro in Santuario;
Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;
Ore 22: Concerto dei Matia Bazar. A seguire Fuochi Pirotecnici.
Il Parroco e Rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio assieme al Comitato Feste 2025 desiderano ringraziare di vero cuore quanti si sono prodigati per la buona riuscita della festa.