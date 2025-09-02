Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Solenni festeggiamenti in onore del Beato Angelo a Furci

Eventi
Condividi su:

La comunità parrocchiale di Furci si prepara a vivere la Festa in ricordo della Traslazione da Napoli a Furci del Beato Angelo, avvenuta nell'agosto 1808.

Di seguito il dettagliato programma:

Giovedì 4 settembre:

Ore 18: Apertura della Novena con fuochi pirotecnici - in Santuario: Recita del Santo Rosario;

Ore 18.30: Santa Messa e inizio del Novenario in preparazione alla festa. Anima la liturgia la comunita' “Figlia di Sion”, a seguire Adorazione eucaristica con preghiera di liberazione e di guarigione;

Venerdì 12 settembre - Vigilia della “Solennità del Beato Angelo”:

Ore 18: Ritrovo nella Casa del Beato Angelo, recita del S. Rosario, celebrazione eucaristica e chiusura della Novena;

Sabato 13 settembre “Solennita' del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci”:

Ore 8: Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;

Ore 9 in Santuario: Santa Messa;

Ore 11 in Santuario: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Carlo Dell'Osso docente presso l'istituto Patristico Agostinianum di Roma. A seguire Processione con l'urna del Beato Angelo con la tradizionale Sfilata delle conche con rientro in Santuario;

Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;

Ore 22: Concerto dei Matia Bazar. A seguire Fuochi Pirotecnici.

Il Parroco e Rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio assieme al Comitato Feste 2025 desiderano ringraziare di vero cuore quanti si sono prodigati per la buona riuscita della festa.

Condividi su:

Seguici su Facebook