Al via la 4^ edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” dedicata alla memoria di Noemi Durini

Dopo la presentazione avvenuta in occasione dell’evento “La Voce di Noemi. Il silenzio che non tace”, tenutosi presso l’IIS Palizzi Mattei e il Tribunale di Vasto lo scorso 25 novembre, nella giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, è stato ufficialmente pubblicato ieri il bando della quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”.

Bandito dall’Associazione Emily Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Vasto (Ch), dell’associazione Unione Nazionale Vittime (UNaVi) e del Movimento “Creazionismo per una nuova era” e sponsorizzato da Aqualand del Vasto, quest’anno il concorso è dedicato alla memoria di Noemi Durini, vittima della violenza del fidanzato che il 3 settembre del 2017, a Castrignano del Capo, la uccise seppellendola ancora viva.

Finalità del concorso, come ogni anno, è promuovere la sensibilizzazione sul tema della violenza di ogni genere, attingendo alla cultura ed esplorando “i mille volti della violenza” attraverso il potere della scrittura.

“Con grande entusiasmo e infinita gratitudine verso coloro che sostengono il Premio e verso gli autori e le case editrici, ho l’onore di annunciare la quarta edizione del Premio letterario Emily “I mille volti della violenza”, un’edizione ricca di novità, che guarda al futuro con ambizione” dichiara la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, presidente del Direttivo che guida il Premio e dell’associazione Emily “Il nostro auspicio è che questo Premio diventi sempre più un punto di riferimento per la città, per gli autori e, soprattutto, per i giovani, affinché la cultura continui a essere uno spazio di crescita, confronto e consapevolezza”.

Tante le novità previste che si innestano nell’impianto consolidato del concorso che da quattro anni affronta il tema della violenza di ogni genere. Come di consueto il premio si articola in due sezioni. Per la sezione 1, aperta ad autori ed editori residenti sia in Italia che all’estero, sono ammesse opere di narrativa in formato romanzo, edite tra il 1° gennaio 2023 e il 15 marzo 2026 e scritte in lingua italiana.

La sezione 2 è dedicata ai Giovani e aperta alla candidatura di elaborati realizzati da studenti delle scuole secondarie di secondo grado e da ragazzi fino ai 22 anni di età. Tale sezione si articola in due sottosezioni: quella dei racconti (sottosezione a) e quella degli haiku (sottosezione b).

Fondamentale il ruolo delle Giurie che quest’anno saranno tre. Le opere in gara per la sezione 1 saranno valutate da una Giuria Tecnica, che selezionerà i sei finalisti tra cui sarà decretato il vincitore, scelto da una Giuria di qualità. I vincitori della sezione 2 saranno invece decisi dalla Giuria Giovani.

L’iscrizione al concorso è gratuita e per partecipare occorre inviare alla segreteria del Premio, unitamente all’opera in concorso, la documentazione necessaria scaricabile dal sito www.premioletterarioemily.com, alla voce Bando 2026 (https://www.premioletterarioemily.com/bando-2026/), o dai relativi canali social.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla mezzanotte del 15 marzo 2026.

La cerimonia di premiazione dei vincitori, che si aggiudicheranno premi in denaro, si terrà a Vasto (Ch) nel mese di settembre 2026.