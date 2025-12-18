“Natale EVO-luto”: l’olio extravergine di oliva al centro delle feste

In un momento dell’anno in cui le tavole italiane si riempiono di tradizione, condivisione e gusto, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Italia Olivicola lanciano la campagna nazionale “Natale EVO-luto”, un percorso di educazione e valorizzazione dedicato all’olio extravergine di oliva italiano.

L’iniziativa, che accompagnerà i consumatori durante il periodo natalizio, nasce per far conoscere il valore dell’olio extravergine di oliva di qualità e dell’intera filiera olivicola, promuovendo consapevolezza, tracciabilità, regimi di qualità certificati (DOP, IGP e Biologico), sostenibilità e caratteristiche sensoriali.

La campagna “Natale EVO-luto” si inserisce nell’ambito delle azioni di informazione e promozione previste dal Programma Operativo 2025 attuato da Italia Olivicola ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra produzione, trasformazione e consumo consapevole, valorizzando il ruolo della filiera organizzata e del frantoio.

L’olio extravergine di oliva è molto più di un condimento: è identità, storia, lavoro e cultura. E a dicembre diventa anche il regalo perfetto, simbolo di cura, autenticità e legame con il territorio. Per questo AIFO e Italia Olivicola hanno deciso di trasformare l’attesa delle feste in un racconto quotidiano: dal 18 al 27 dicembre, ogni giorno verrà pubblicato sui canali social un contenuto dedicato ai consumatori, con consigli pratici per scegliere un olio di qualità, approfondimenti sul lavoro nei frantoi, indicazioni su come leggere le etichette e suggerimenti su come utilizzare correttamente l’olio in tavola.

“Con Natale EVO-luto vogliamo rendere più consapevole il consumatore, spiegando in modo semplice ma rigoroso cosa c’è davvero dietro una bottiglia di olio extravergine di oliva di qualità – dichiara Alberto Amoroso, presidente di AIFO –. Il frantoio è il cuore di questo percorso: qui competenze, tecnologia e scelte corrette trasformano il lavoro degli olivicoltori in un prodotto che rappresenta un patrimonio per il Paese. Iniziative come questa danno piena attuazione agli obiettivi del Programma Operativo”.

Sulla stessa linea Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola: “Il Programma Operativo 2025, previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, è uno strumento fondamentale per sostenere e valorizzare il settore olivicolo. Attraverso Natale EVO-luto vogliamo avvicinare il consumatore al mondo dell’olio extravergine di oliva, aiutandolo a riconoscere qualità, origine e corretto utilizzo del prodotto. Informare significa rafforzare la filiera e tutelare il lavoro degli olivicoltori italiani”.

“Natale EVO-luto” sarà una campagna dal linguaggio semplice e accessibile, pensata per avvicinare il grande pubblico al mondo dell’olio extravergine di oliva e dare valore a chi lo produce. Dal 18 al 27 dicembre, ogni giorno, un tassello di questa evoluzione. Perché il Natale è tradizione, ma può essere anche EVO-luzione.