Il Reparto di Geriatria del 'San Pio': "Tanti progetti e benefici con De Laurentiis"

A partire dall’Agosto 2022 con l’insediamento dell’attuale Direttore, il nostro Reparto ha visto il nascere di molteplici progetti lavorativi quali: la collaborazione con l’Ortopedia dando vita al percorso di Ortogeriatria, unica realtà all’interno della nostra ASL; apertura di ambulatorio di ecografia multidisciplinare, con possibilità di prenotazione al Cup e sedute aggiuntive per l’abbattimento delle liste d’attesa; ambulatorio cardio-metabolico per follow-up dei pz ricoverati; ambulatorio oncogeriatrico in collaborazione con Oncologia; PDTA mammella in collaborazione con il Centro di riferimento di Ortona; possibilità di effettuare visite geriatriche presso il PTA di Gissi; collaborazione e dialogo con i Medici di Medicina Generale.

Inoltre grazie alla collaborazione con la Unità di Anestesia e Rianimazione è stato possibile effettuare prelievo di cornea per donazione.

Il Reparto si è beneficiato, grazie alla guida della dottoressa De Laurentiis, di una riorganizzazione del lavoro con integrazione delle varie figure professionali (oss, infermieri, medici, caposala) come avviene ad esempio durante il briefing quotidiano pre-visita.

Si sono realizzati la divisione in moduli assistenziali dei posti letto, maggior sodalizio con il Pronto Soccorso con impatto positivo sul boarding e ottimizzazione della gestione dei posti letto, senza la necessità di ricorrere all’appoggio fuori reparto.

Pur tenendo conto di quanto svolto in passato, prezioso e importante, bisogna guardare avanti e il Reparto si augura la continuità necessaria a proseguire i progetti in corso per un servizio sempre più qualificato al territorio e al paziente anziano.

La dottoressa De Laurentiis è un’instancabile professionista, per noi fonte di motivazione e con cui ci auguriamo di lavorare ancora a lungo per le sue spiccate doti di management, innovazione, coesione e collaborazione sia interna che verso l’esterno.

Il personale del Reparto di Geriatria dell'Ospedale ‘San Pio’ di Vasto

