'L'umanitÃ  come cultura: il coraggio di capire", a Vasto l'incontro con Gino Cecchettin

Gino Cecchettin, una delle voci piÃ¹ coraggiose e forti del nostro tempo sarÃ protagonista dell'incontro in programma a Vasto il 19 dicembre alle ore 9:00 al PalaBCC.

Il Vasto d'autore Festival in collaborazione con il Comune di Vasto e l'Assessorato alla Cultura, chiude il 2025 con l'ultima data extra in un incontro con Gino Cecchettin, per la prima volta in Abruzzo.

L'evento fortemente voluto dal comitato scientifico del Festival e dal Comune di Vasto con il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta Ã¨ aperto alla cittadinanza ed Ã¨ organizzato per accogliere circa mille studenti che saranno protagonisti del dibattito con Gino Cecchettin che si svolgerÃ attraverso domande e approfondimenti tratti dal libro "Cara Giulia", edito da Rizzoli a firma di Gino Cecchettin e Marco Franzoso.

Altri studenti saranno sugli spalti in un totale di oltre duemila, di diverso ordine e grado, uditori di un talk interattivo aperto anche alla cittadinanza, ai docenti, a genitori, professionisti di settore e a quanti interessati.

"La presenza a Vasto e la testimonianza di Gino Cecchettin â€“ ha detto il sindaco Francesco Menna - saranno un momento di profonda riflessione collettiva. L'impegno con cui continua a promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilitÃ Ã¨ un esempio che parla a tutti noi. La sua voce, forte e allo stesso tempo profondamente umana, ci ricorda quanto sia necessario costruire ogni giorno una societÃ capace di prevenire la violenza e di sostenere, con concretezza, i valori della dignitÃ e dell'uguaglianza."

"Quest'appuntamento â€“ dichiara l'assessore Nicola Della Gatta â€“ sugella un anno molto importante per il Vasto d'Autore Festival. Gino Cecchettin parlerÃ ai giovani sulla necessitÃ di cooperare, tutti uniti, per elevare la qualitÃ del nostro vivere di comunitÃ . La sua pubblicazione "Cara Giulia" Ã¨ piÃ¹ di un'opera letteraria: Ã¨ un percorso valoriale attraverso le pieghe dell'esistenza, le sue fragilitÃ , le sue contraddizioni. Ma, sempre, Ã¨ necessario rialzarsi, non restare abbattuti. Di qui la forza della cultura come generatrice di umanitÃ ."

A relazionarsi con Gino Cecchettin saranno Susanna Battistini, giornalista e autrice Rai, Alessandra Angelucci, docente e giornalista e la direttrice artistica del Festival Patrizia Angelozzi, in approfondimenti di tematiche volte verso nuovi modelli per il cambiamento.

Con il suo modo di operare, attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin, la voce di un padre che, dopo una perdita devastante, ha scelto di mettersi in gioco pubblicamente per contrastare una cultura patriarcale che troviamo in linguaggi, media e nel quotidiano.

Il 2025 del Vasto d'Autore Festival dice Patrizia Angelozzi alla direzione artistica, ha visto un programma intenso e pieno di tematiche significative insieme alla presenza di nomi importanti a trasmettere cultura e attualitÃ , tra le anteprime, Giulio Napolitano, Peter Gomez, Stefano Bartezzaghi e Carrie Leighton, nelle date Festival Miriam D'Ambrosio, Antonio Preziosi, Matteo Porru, Giulia Ciarapica, Alessia Gazzola, Nicola Pesce, Aurora Ruffino e il prof. Antonino Tamburello. Tra le date Extra, Daniele Mencarelli, Chiara Francini, Aldo Cazzullo, Monia Ovadia, Giovanna Famulari, Natasha Stefanenko, Paride Vitale e Gino Cecchettin a chiudere il programma annuale. A completare l'evento, le realizzazioni a cura delle scuole presenti dedicate alla non violenza, alla sensibilizzazione di questo tema, urgente, che inevitabilmente passa attraverso la conoscenza e la cultura.

L'evento sarÃ trasmesso in streaming, disponibile sulle pagine social di

Comune di Vasto https://www.facebook.com/comunedivasto

Chiaro Quotidiano https://www.facebook.com/chiaroquotidiano

Vasto d'autore Festival https://www.facebook.com/Vastodautorefestival