Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Furci cresce l'attesa per il Concerto di Natale con Piero Mazzocchetti

redazione
Musica e spettacolo
Condividi su:

Torna anche quest'anno il Concerto di Natale a Furci.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle ore 18.30 (ingresso libero) all'interno del Santuario del Beato Angelo

Ospite d’eccezione sarà il Tenore abruzzese di fama internazionale Piero Mazzocchetti, recentemente insignito anche del prestigioso Premio "100 eccellenze Italiane". 

Mazzocchetti sarà accompagnato dai maestri Francesco Mammola e Pierluigi Santullo, con i quali si esibirà regalando al pubblico alcune tra le più grandi melodie natalizie. 

L'evento è promosso dalla Parrocchia di Furci in collaborazione con la Confraternita del Beato Angelo.

Sarà una bellissima occasione per tutta la città di Furci e per i tantissimi ammiratori del maestro Mazzocchetti che vorranno unirsi a noi in un momento sacro come i canti natalizi, per la serata interpretati dal grande Tenore. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione del Concerto. Vi aspettiamo numerosi in Santuario domenica alle ore 18.30.”, ha dichiarato il Parroco e Rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio.

Condividi su:

Seguici su Facebook