A Furci cresce l'attesa per il Concerto di Natale con Piero Mazzocchetti

Torna anche quest'anno il Concerto di Natale a Furci.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle ore 18.30 (ingresso libero) all'interno del Santuario del Beato Angelo.

Ospite d’eccezione sarà il Tenore abruzzese di fama internazionale Piero Mazzocchetti, recentemente insignito anche del prestigioso Premio "100 eccellenze Italiane".

Mazzocchetti sarà accompagnato dai maestri Francesco Mammola e Pierluigi Santullo, con i quali si esibirà regalando al pubblico alcune tra le più grandi melodie natalizie.

L'evento è promosso dalla Parrocchia di Furci in collaborazione con la Confraternita del Beato Angelo.

“Sarà una bellissima occasione per tutta la città di Furci e per i tantissimi ammiratori del maestro Mazzocchetti che vorranno unirsi a noi in un momento sacro come i canti natalizi, per la serata interpretati dal grande Tenore. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione del Concerto. Vi aspettiamo numerosi in Santuario domenica alle ore 18.30.”, ha dichiarato il Parroco e Rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio.