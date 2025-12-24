Premio traduzione “Georges Hérelle”, scadenza del bando al 20 febbraio

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” e la Scuola Macondo – l’Officina delle Storie annunciano l’apertura delle iscrizioni per la seconda edizione del Premio di traduzione “Georges Hérelle”.

L’iniziativa, nata nel 2025 da un’idea del professor Ugo Perolino, Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università G. D'Annunzio di Pescara- Chieti mira a consolidare il ruolo dell’Ateneo come centro promotore del dialogo interculturale, valorizzando il ruolo del traduttore come interprete e ri-creatore fondamentale del testo.

"Il Premio intende onorare l’eredità culturale di Georges Hérelle, valorizzando il ruolo del traduttore come interprete privilegiato e ri-creatore del testo, protagonista imprescindibile del dialogo tra le culture" - ha dichiarato la Professoressa Lorella Martinelli, componente della giuria e promotrice. La docente ha inoltre sottolineato come il riconoscimento, già assegnato nella prima edizione a Ena Marchi, miri a "sostenere l’eccellenza in una professione fondamentale per la circolazione delle idee e consolidare il ruolo del Dipartimento e dell’Ateneo come centri promotori del dialogo interculturale".

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che abbiano prodotto una traduzione in lingua italiana di un’opera straniera. Per questa seconda edizione sono ammesse opere di narrativa edite nel biennio 2024-2025, che possono essere candidate direttamente dai traduttori o dalle case editrici entro le ore 24:00 del 20 febbraio 2026. La partecipazione richiede l'invio dell'elaborato in formato digitale all'indirizzo email dedicato premiogeorgesherelle@gmail.com, accompagnato dalla documentazione richiesta dal regolamento.

La valutazione è affidata a una prestigiosa giuria accademica presieduta dal Direttore del Dipartimento, Ugo Perolino, e composta dai docenti Lorella Martinelli, Elvira Diana, Emanuela Ettorre e Michele Sisto.

Il vincitore riceverà un premio di 400 euro e una targa di merito, con la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per la cerimonia conclusiva. La giuria si riserva inoltre la possibilità di assegnare menzioni speciali per lavori di particolare rilievo scientifico o letterario.

L'evento di premiazione si terrà a giugno 2026 a Francavilla al Mare e durante la cerimonia, verrà inoltre conferito un Premio alla carriera a una personalità di spicco del settore, che terrà una lectio magistralis aperta al pubblico.