L'antico rito delle Farchie con la Pro Loco a Fraine

Anche per questo Natale, durante la vigilia del 24 dicembre, la centralissima Via del Sole sarÃ illuminata dalle tradizionali farchie assemblate, trasportate e accese dai volontari della Pro Loco di Fraine.

Il rito trae origine dagli antichi popoli che vissero al confine tra lâ€™Abruzzo e il Molise, ripercorrendo antichi culti religiosi e propiziatori. Per i fedeli Ã© la luce del fuoco che sconfigge le tenebre attraverso la nascita del Bambino GesÃ¹. Lo stesso fuoco che in tempi remoti veniva acceso la notte della Santa Vigilia affinchÃ© scaldasse il Messia appena nato.

â€œLâ€˜ accensione delle tipiche farchie Ã¨ unâ€™antica tradizione che la Pro Loco di Fraine ripropone ogni anno in occasione del Santo Natale e che unisce tutta la comunitÃ â€“ afferma Giacomo Di Pasquale, presidente della Pro Loco Fraine - Una tradizione portata avanti come testimonianza da tramandare alle nuove generazioni e che vuole essere una proposta per salvare le tracce del tempo e della cultura del nostro paese, con lâ€™obiettivo di non dimenticare le nostre origini e da dove veniamo. Questâ€™anno abbiamo previsto una novitÃ â€“ aggiunge Di Pasquale â€“ Siamo riusciti a reperire tra i nostri concittadini dei vecchi tabarri, mantelli a ruota da uomo con collo di astrakan di lontanissime origini. Questi mantelli di altissimo valore verranno indossati da coloro che avranno il compito di accendere le farchie.

Desidero ringraziare personalmente â€“ continua â€“ lâ€™intera Associazione Pro Loco di Fraine, il Direttivo, tutti i Soci e volontari che si sono adoperati nel costruire le farchie e che hanno offerto la propria opera senza alcun corrispettivo, con il solo nobile intento di valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio storico-culturale di Fraine.

Con questo spirito natalizio la Pro Loco di Fraine vuole ringraziare quanti hanno sostenuto la nostra Associazione durante questo 2025, contribuendo agli scopi di salvaguardare cultura, tradizioni e promozione del territorio".

Infine, l'augurio e l'invito: "A tutti i frainesi, residenti e non, e alle loro famiglie, la Pro Loco Fraine formula i piÃ¹ sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, nella consapevolezza che, insieme, con sacrificio e impegno, rispetto e modestia, sapremo costruire nuove iniziative culturali e di svago, rendendo a tutti e a ciascuno serenitÃ e gioia.

Pertanto, appuntamento a Fraine per l'accensione delle Farchie il 24 dicembre, dalle ore 17 alle ore 20, a Via del Sole".