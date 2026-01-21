La Pro Loco San Salvo celebra con Emilio Di Paolo la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali

La Pro Loco San Salvo ha celebrato la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali.

Sabato pomeriggio, nella cornice della Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra, la Pro Loco San Salvo ha celebrato con entusiasmo la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita dall’UNPLI - Unione Nazionale della Pro Loco d'Italia per promuovere la tutela e la valorizzazione dei patrimoni linguistici locali.

L’incontro - si evidezia in una nota - ha visto protagonista Emilio Di Paolo, autore del Dizionario Dialettale Etimologico della Vallata del Trigno, con la lettura di proverbi e modi di dire tratti dalla sua opera in due volumi.

Lorella Artese e Michele Daniele, membri del direttivo della Pro Loco San Salvo, hanno moderato l'appuntamento e tradotto i detti in italiano e in dialetto sansalvese, coinvolgendo attivamente il pubblico in un momento di ascolto, condivisione e riscoperta delle radici linguistiche locali.

Al termine dell’incontro, la Pro Loco ha consegnato a Di Paolo una targa di riconoscimento per aver partecipato nel 2025 al bando nazionale “Salva la tua lingua locale”, promosso dall’UNPLI nella sezione dedicata ai dizionari.

Grazie a questa partecipazione, la Pro Loco San Salvo ha ottenuto una menzione speciale “per il proprio impegno nella diffusione e valorizzazione del dialetto”.

Un pomeriggio ricco di memoria, emozioni e orgoglio per il nostro patrimonio immateriale.