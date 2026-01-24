Il Premio Keats assegna un nuovo prestigioso riconoscimento a Nausica Manzi e al suo "Aisling"

“Aisling”, l'ultimo romanzo di Nausica Manzi, giovane scrittrice di Monteodorisio, continua a volare alto e a raggiungere cieli - e cuori - internazionali.

È di questa mattina, infatti, la notizia di un nuovo riconoscimento assegnato al volume dalla critica italo-inglese del Premio Keats.

Al centro delle motivazioni avanzate, due dei personaggi fondamentali della storia nata dall'anima della scrittrice abruzzese: il suonatore di oboe, Walter e Cedric.

“Ci ha colpito il misterioso Cedric, l'antagonista che in realtà, nella sua arroganza, ha bisogno solo di ritrovare il suo cuore, di ritrovare la nota che in realtà può ridar senso alla sua vita talentuosa ma difficile.” si legge nelle motivazioni “La Manzi ha una capacità profonda di delineare i personaggi: pur sulla carta li rende vivi in carne e ossa.”.

E ancora: "L'altro, Walter, il musicista di oboe ci ha colpito profondamente per le sue caratteristiche e il suo ruolo.

È identico all'oboe: delicato e insieme tagliente, deciso e libero e perso nella nebbia della musica della sua vita. Non si lascia trafiggere dalle difficoltà e la luce della sua anima difficile da cogliere, è un mondo straordinario tutto da scoprire solo abbracciandolo e amandolo senza volero cambiare. Walter è la libertà e la luce nascosta che sa parlare con il buio, Cedric è la rinascita."

A Nausica, ad Aisling e a tutte le storie e le anime in esso racchiuse, congratulazioni!