Presentata a San Salvo Marina la stagione ciclistica 2026 della Ciclistica Valle Trigno

Ãˆ stata una serata allâ€™insegna dello sport, della passione e dello spirito di squadra quella che ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della stagione ciclistica 2026 dellâ€™ASD Ciclistica Valle Trigno, ospitata presso la sede di Motor Bike a San Salvo Marina.

Un appuntamento molto atteso da atleti, dirigenti, sponsor e appassionati, che ha segnato simbolicamente lâ€™inizio di un nuovo anno sportivo ricco di obiettivi, entusiasmo e voglia di pedalare insieme.

Una squadra, una visione, una nuova stagione

Durante la presentazione sono stati svelati i programmi per il 2026, con particolare attenzione al calendario gare, alle attivitÃ sociali e ai valori che da sempre contraddistinguono lâ€™ASD Ciclistica Valle Trigno: impegno, amicizia, sacrificio e condivisione.

La squadra, compatta e determinata, si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovata energia, forte dellâ€™esperienza maturata negli anni e del sostegno di una comunitÃ sempre piÃ¹ numerosa.

Sport e convivialitÃ : il vero spirito del ciclismo

A rendere lâ€™evento ancora piÃ¹ speciale Ã¨ stato il clima conviviale che ha accompagnato la serata. Dopo la parte ufficiale, spazio alla socialitÃ con un momento di ristoro che ha unito sapori del territorio e brindisi augurali, simbolo perfetto del legame tra sport e convivialitÃ che caratterizza il mondo ciclistico.Unâ€™occasione per rafforzare i rapporti tra atleti, staff e sostenitori, condividendo storie, obiettivi e sogni in vista delle sfide future.

Uno sguardo al futuro

La stagione 2026 si apre quindi sotto i migliori auspici: una squadra affiatata, una struttura organizzativa solida e una grande voglia di crescere, dentro e fuori dalle competizioni.

Lâ€™ASD Ciclistica Valle Trigno Ã¨ pronta a tornare su strada, portando con sÃ© non solo risultati sportivi, ma soprattutto i valori autentici del ciclismo.