"Un Vastesissimo Favolando" di Domenica Di Pasquale si aggiudica il XIII Premio Editoria Abruzzese per narrativa bambini

Al Polo Bibliotecario Comunale di Vasto l'incontro con Domenica Di Pasquale, scrittrice raffinata che con il suo “Un Vastesissimo Favolando” si è aggiudicata il XIII Premio dell'Editoria Abruzzese per la narrativa bambini.

Il Premio dell'Editoria Abruzzese, organizzato dall'Associazione Editori Abruzzesi, premia ogni anno autori e case editrici abruzzesi per opere di narrativa, saggistica e poesia, con sezioni dedicate ad autori abruzzesi e non, spiega l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

La giuria ha conferito il riconoscimento con la seguente motivazione: “Nel difficile aggiornamento della letteratura per i bambini al tempo presente, la raccolta di Domenica Di Pasquale, “Un vastesissimo favolando” (Edizioni Tabula fati), si pone in una posizione privilegiata e attenta, da un lato al recupero di una tradizione favolistica, dall’altro ad una apertura alle più recenti innovazioni tecnologiche, proponendo un metatesto che arricchisce e completa con la scrittura. Volendo sintetizzare con un’espressione informatica, la narrazione si caratterizza per una interfaccia amichevole".

Conclude Della Gatta: "Auguri cara Mimma: continua a educare la nostra comunità alla bellezza!"